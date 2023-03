Spread the love

Acilia, Roma. Lo avevano allontanato dal centro cinofilo presso il quale doveva tenere un corso in qualità di addestratore, ma il risentimento gioca brutti scherzi. Così l’uomo in questione, con l’aiuto di un complice, è ritornato sul posto e per ben due volte ha tentato di dare fuoco alla struttura dalla quale era stato ”rinnegato”. Ecco cosa è successo nei due rispettivi episodi incendiari

ILCCORRIEREDELLACITTA