Saluti romani ad Acca Larentia, polemiche in politica. La Digos indaga

I saluti romani in piazza, al grido «presente», per commemorare l’anniversario della strage di Acca Larentia, una delle pagine più tragiche degli anni di piombo a Roma, diventano un caso politico. «Roma, 7 gennaio 2024. E sembra il 1924. Presenteremo un’interrogazione al ministro Piantedosi, quel che è accaduto non è accettabile. Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte, come dice la Costituzione». Così sui social la segretaria del Pd, Elly Schlein , postando le immagini dei saluti romani durante la commemorazione dei morti di Acca Larentia ieri a Roma. Di « una vergogna inaccettabile in una democrazia europea» parla il leader di Azione Carlo Calenda commentando le immagini dei saluti romani durante la commemorazione di Acca Larentia.

