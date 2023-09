Grave incidente stradale fra tre auto: cinque persone rimangono incastrate nelle lamiere

Spread the love

Un pericoloso incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 15 settembre, sulle strade di Teano, nella provincia di Caserta. Secondo quanto si apprende, nel sinistro sarebbero coinvolte tre automobili ed un totale di cinque persone. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Erano circa le ore 22 della serata di ieri quando, sulla strada Casilina, al chilometro 179 nel comune di Teano, in provincia di Caserta, si è verificato un pericoloso incidente stradale a catena che ha visto coinvolte tre automobili. Al momento, non è ancora stata chiarita la dinamica del sinistro e non si esclude che le autorità non possano prendere visione delle telecamere di sicurezza piazzate su tutta la via. In totale, distribuiti sui tre mezzi coinvolti nell’incidente, c’erano cinque persone che sono rimaste incastrate all’interno dei rispettivi abitacoli.

notizie.it