Milano, seminario sul soccorso inclusivo

VIGILI DEL FUOCO

Nei giorni scorsi si è tenuto, presso l’aula magna della sede centrale del comando, un seminario sul tema del soccorso inclusivo. Durante gli interventi, diventa sempre più frequente trasportare o semplicemente assistere persone con disabilità in caso d’incendio o altro tipo di emergenza. Per migliorare la capacità di operare durante gli interventi, è necessario formare il personale VVF per capire i comportamenti specifici di queste persone. Con i componenti dell’associazione Fabula Onlus, si sono analizzati gli scenari con la presenza di persone con disturbi dello spettro autistico. Durante la giornata, è stato approfondito il tema della difficoltà comunicativa che può nascere tra soccorritore e persona da soccorrere e dell’aiuto che può dare la figura importante come quella del “Caregiver” e del suo supporto durante l’emergenza. L’incontro, ha dato a tutti la consapevolezza che la conoscenza e il linguaggio da utilizzare durante un’emergenza può aiutare a lavorare in sicurezza, ma soprattutto a dare a tutti la stessa probabilità di salvarsi.