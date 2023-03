Pisa, presentazione del progetto europeo OVERC.O.M.E.

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

La mattina di giovedì 23 marzo , presso l’Aula Magna del comando, si è riunito il gruppo di lavoro che sarà impegnato per venticinque mesi nel progetto europeo cofinanziato dalla Unione Europea denominato OVERC.O.M.E., acronimo di Cross-border cOopertation in Managing Emergency (copertura transfrontaliera nella gestione dell’emergenza).

La giornata è iniziata con il saluto del Direttore della Regione VV.F. Toscana, ing. Marco Frezza, che si è congratulato con i componenti del progetto, di cui ha voluto evidenziare una particolare difficoltà. Dalla sua esperienza presso il comando di Torino e, soprattutto, come uno tra i massimi esperti NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) a livello nazionale, ha tenuto a ribadire che il progetto Overc.O.M.E. è sicuramente molto ambizioso e rappresenta per il Corpo Nazionale una grande sfida poiché dovrà superare numerosi ostacoli, determinati non solo dalla lingua degli operatori, soprattutto da un punto di vista tecnico operativo. Tuttavia, ha concluso il direttore Frezza, “conoscendo personalmente il valore del personale del gruppo lavoro sono certo che raggiungeranno l’obbiettivo con la stessa tenacia con cui affrontano le sfide giornaliere”.

Successivamente ha preso la parola il comandante di Pisa, ing. Nicola Ciannelli, team leader di progetto, che ha esposto brevemente gli obbiettivi da raggiungere e i prossimi appuntamenti. Tra questi il Kick Off Meeting a Pisa il 3 e 4 aprile prossimi, quando si terrà la conferenza stampa e si riuniranno per la prima volta gli esperti, con intervento di luminari NBCR ed esperti di tutta Europa.

L’ing. Ciannelli ha passato la parola al Direttore centrale per l’emergenza e il soccorso, ing. Marco Ghimenti, che si è fatto anche portavoce del pensiero del Capo del Corpo. Ghimenti ha ringraziato il direttore Frezza, il Team Leader e comandante di Pisa Nicola Ciannelli e tutto il gruppo di lavoro, impegnati ad affrontare una nuova e difficile sfida che vede per la quarta volta il Corpo Nazionale leader di un progetto europeo e promotore di innovazione nel soccorso. Il Direttore ha offerto il massimo appoggio e pieno supporto da Roma, poiché questo è un impegno di tutto il Corpo Nazionale.

I Vigili del Fuoco, che hanno partecipato sia in presenza sia in webinar, provenienti dai comandi della Toscana, della Liguria, del Piemonte, del Lazio e del Veneto, con la presenza della comandante di La Spezia, ing. Francesca Conti, e della comandante di Prato, ing. Stefania Fiore, hanno raccolto la sfida con entusiasmo e si sono dati appuntamento alla conferenza stampa il 4 aprile presso l’Istituto delle Benedettine a Pisa.