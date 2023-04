VIDEO – Tornado negli Usa, colpiti 6 Stati: almeno 25 morti. Allerta per 28 milioni di persone

Spread the love

Tornado rade al suolo una città negli Usa: le immagini di ciò che resta riprese da un drone (Corriere Tv)

È salito a 25 il numero delle vittime dei tornado che hanno devastato il Midwest e il Sud degli Stati Uniti, le autorità temono che il bilancio possa aumentare. Lo riporta Sky news Usa.

Nove dei morti sono stati recuperati nella contea di McNairy, nel sud-ovest del Tennessee, secondo lo sceriffo della contea. Altri cinque nelle contee di Cross e Pulaski in Arkansas, quattro nelle contee di Boone e Crawford in Illinois, tre nella contea di Sullivan, in Indiana, uno nella contea di Pontotac, nel Mississippi, uno nella contea di Madison, in Alabama e uno nella contea di Tipton, nel Tennessee, secondo le autorità. Il National Weather Service ha affermato che la devastazione è così diffusa che ci vorranno giorni per raggiungere tutte le aree colpite.

VIDEO