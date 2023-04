Autismo, ragazzi più autonomi con la realtà virtuale e aumentata

Spread the love

Aspasso per la città con un amico invisibile per recuperare l’ autonomia. È la sfida a cui hanno lavorato un gruppo di ragazzi con autismo e un team di esperti che per loro ha schierato alleati hi-tech: realtà virtuale, realtà aumentata, strumenti per mettere a disposizione dei ragazzi una sorta di “accompagnatore”, virtuale, che permetta per esempio di spostarsi in sicurezza sui mezzi pubblici, dopo aver fatto anche un “training” virtuale prima fra le mura di casa. Succede a Milano, dove è stato presentato un progetto realizzato dal Politecnico di Milano con Fondazione Sacra Famiglia e Irccs Medea – Associazione La Nostra Famiglia, e il contributo di Fondazione Tim.

Si chiama progetto 5A (Autonomie per l’autismo attraverso realtà virtuale, realtà aumentata e agenti conversazionali) e in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo si è fatto il punto sui risultati ottenuti.

RAINEWS