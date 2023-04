Caso Stormy Daniels: il giorno del giudizio per Trump. L’ex presidente: “Persecuzione politica”

Spread the love

L’ex presidente degli Stati Uniti, partito da Palm Beach, è arrivato a New York lunedì sera e ha trascorso la notte nella sua suite privata nella Trump Tower, preparandosi con i suoi avvocati per l’ apparizione di oggi (verso le 20, ora italiana) davanti a un tribunale di Manhattan.

Trump rischia di essere incriminato nel processo – istituito dal giudice di origine colombiana Juan Merchan (“vecchia conoscenza” dell’ex presidente: lo scorso anno ha supervisionato il processo a due società di Trump, entrambe dichiarate colpevoli di frode fiscale) – per il suo ruolo nel pagamento di 130.000 dollari non dichiarati alla porno star Stormy Daniels, con la quale avrebbe avuto una relazione in passato.

IT.EURONEWS.COM