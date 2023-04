Spread the love

Per la prima volta le celebrazioni dell’Earth Day ci impegneranno sia al Villaggio per la Terra di Villa Borghese a Roma dal 21 al 25 aprile, sia nella maratona televisiva su RaiPlay dalla Nuvola di Fuksas il 22 aprile, sia ai Musei Reali di Torino il 22 aprile. Abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile. Per favore condividete questi nostri lanci e diffondete più possibile le nostre news. Grazie per quanto potrete fare