VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme, con supporto di autobotte ed autoscala, sono intervenute alle ore 15.45 circa, in via Conciapelle, nel centro storico di Lamezia Terme (Nicastro), per un incendio di un rudere abbandonato costituito da n° 2 piani fuori terra. L’incendio ha interessato il solaio con struttura in legno del primo piano con cedimento parziale dei laterizi di copertura nonché suppellettili e materiale di vario genere situati nei locali del medesimo piano. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito.

Nessuna persona coinvolta.

Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Intervento in fase conclusiva.