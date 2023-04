Le parti sociali contestano il bilancio della Regione: tasse aumentate fino a 400 euro a famiglia

Spread the love

400 euro in più a famiglia. È l’allarme lanciato dalla Cgil di Rome e del Lazio nel corso dell’audizione che si è tenuta presso la commissione bilancio regionale presieduta da Daniele Sabatini. All’incontro, al quale erano presenti diverse sigle sindacali, c’era anche l’assessore Giancarlo Righini, impegnato, proprio in questi giorni, con l’approvazione del bilancio. Un documento che deve essere approvato entro la fine di marzo e, visti i tempi stetti, nei giorni scorso il presidente della Regione, Francesco Rocca, aveva nominato una commissione bilancio “speciale” proprio per accelerare i tempi.

Anche le sigle sindacali presenti hanno lamentato il poco tempo a disposizione per esaminare la documentazione. Del resto, se il testo non verrà approvato entro il 31 marzo, si andrà incontro all’esercizio provvisorio, con tutte le conseguenze del caso. Nonostante ciò, lunedì 27 marzo l’assessore Righini e i rappresentanti dei lavoratori si incontreranno di nuovo per proseguire il confronto.

romatodayit