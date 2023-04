Gli auguri dell’Associazione a tutti i Vigili del Fuoco ed alle loro famiglie – in ricordo anche di chi è alla presenza di DIo

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZOINALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO -PAOLO MOSCHETTI

Mai come in questo momento l associazione anche nazionale ha rivolto la sua attenzione alla memoria. In questo Venerdì Santo come dimenticare quelle Pasque e quelle persone, soci, colleghi, amici che oggi sono alla presenza di Dio.

Scopo della associazione e anche quello di costruire solidarietà con coloro che in questo momento soffrono e dare così un senso cristiano alla propria vita.

Con questo spirito invio a tutti voi ed alle vostre famiglie calorosi auguri di Buona Pasqua la quale possa essere foriera di più stretta fratellanza tra i soci e non.

Presidente Paolo Moschetti