Attentato a Tel Aviv: ucciso Alessandro Parini, giovane avvocato romano. Feriti altri due italiani

Spread the love

Dopo il “vile attentato terroristico” che ha provocato la morte dell’italiano Alessandro Parini e il ferimento di altri due connazionali, il vice presidente del consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha subito attivato l’ambasciata d’Italia in Israele affinché prestasse ogni assistenza necessaria ai feriti, ai famigliari e agli amici. Lo scrive la Farnesina in una nota in cui si specifica che sin dai primi momenti in continuo raccordo con l’unità di crisi, l’ambasciata ha stabilito un contatto telefonico con gli amici della vittima e con i feriti, offrendo tutto il supporto e l’assistenza occorrenti, d’intesa con le autorità locali.

RAINEWS