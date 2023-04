La Via Crucis senza il Papa, 20mila fedeli al Colosseo

Spread the love

Le persone che portano la croce alla Via Crucis al Colosseo sono “rappresentative delle aree per cui si legge la meditazione, non gli autori delle testimonianze”. Lo precisa il portavoce vaticano Matteo Bruni. Questo vale dunque anche per la decima stazione dove a portare la croce è stato un ragazzo con il fazzoletto giallo-blu, i colori della bandiera ucraina, ma non era l’autore della testimonianza da Mariupol. Diversamente dallo scorso anno, quando le due amiche russa e ucraina portarono assieme la croce, di fatto i ‘cirenei’ (i portatori della croce) sono rappresentanti delle aree di conflitto di cui si parla nella Via Crucis ma non i diretti interessati delle storie che vengono tutte proposte dai tre lettori della celebrazione.

