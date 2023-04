Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Este, Abano, della sede centrale e di Lonigo (Vicenza), sono intervenuti per l’incendio di un deposito adibito al ricovero di attrezzatura agricola nel comune di Lozzo Atestino: nessuna persona coinvolta, dalla tarda mattinata 19 Vigili del fuoco in azione con 7 automezzi, intervento in corso