Nuova notte di incendi di rifiuti a Palermo, decine di interventi dei vigili del fuoco

Spread the love

Nuova notte di incendi di rifiuti a Palermo. I roghi sono divampati in diversi quartieri ancora sommersi a distanza di giorni dall’inizio della nuova ennesima emergenza nella raccolta dalla spazzatura.

Gli incendi la scorsa notte sono divampati più volte in via Uditore, in via Tiro a Segno dove sono presenti diverse cataste di rifiuti soprattutto nella zona della costruzione da demolire. Ancora incendi in via Einaudi, in via Sperone e in via Pecori Giraldi, in via Lincoln, in Corso dei Mille e in via Bianchini.

Like this: