Conducente furgone tamponato finisce in scarpata e muore

ANSA) – MAIOLATI SPONTINI, 13 APR – Un furgone tamponato e fermo sulla Statale 76; il conducente che viene sbalzato sulla scarpata laterale e muore. L’incidente, avvenuto poco dopo le 14 in territorio tra Maiolati Spontini e Castelbellino (Ancona) in direzione del capoluogo, è costato la vita ad un 66enne di Varese, conducente di un Mercedes Vito; la persona alla guida dell’altra auto, un’Audi, è stata invece trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Torrette ad Ancona per le cure e gli accertamenti del caso.