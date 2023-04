Dipendenza affettiva e truffa sentimentale: ecco di cosa si tratta

Spread the love

PAOLA PICCIOTTO

La dipendenza affettiva è una dipendenza a tutti gli effetti, equiparabile a quella delle sostanze. Come quest’ultima, la continua ricerca d’amore si contraddistingue per le seguenti 3 caratteristiche: – L’ebbrezza che comporta lo stare insieme al proprio partner

– La necessità di trascorrere sempre più tempo insieme anche a scapito delle proprie frequentazioni o abitudini – L’astinenza ovvero la profonda depressione che si prova quando il partner è distante

Questo tipo di dipendenza rende la persona che ne soffre una vera e propria vittima ideale di chi vuol perpetrare quella che possiamo definire come una nuova tipologia di reato: una truffa sentimentale.

A tal proposito è interessante citare il Tribunale di Milano che si è recentemente pronunciato su una vicenda che vede protagoniste due persone che si sono conosciute su un social network. Una persona si mostra in modo del tutto falso nei confronti dell’altra e riesce a farla invaghire a tal punto da renderla “debole” ed estorcerle del denaro.

In pratica, la persona è stata ingannata con lo scopo di ottenere un vantaggio patrimoniale con altrui danno. Quel che è interessante notare è che i giudici hanno dato rilevanza alle modalità subdole con cui il reato si è consumato, aspetto fin d’ora mai considerato.

Resta da chiarire come considerare un reato di tal sorta se commesso in ambito familiare posto che l’art. 649 c. p. che prevede la non punibilità di alcuni reati patrimoniali, se commessi a danno di congiunti, tra cui anche il coniuge non legalmente separato. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 223/2015 ha definito oltremodo anacronistica la previsione di cui all’art. 649 c.p che fondava i suoi presupposti su una disparità dei ruoli all’interno della famiglia. Se anche tu sei stato vittima di una truffa sentimentale, contattami al più presto per una consulenza personalizzata.

