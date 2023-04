Le ricette del FARO – POLLO PICCANTE AL CACAO E SESAMO

Spread the love

MARIA TGERESA SANGIORGI

Ingredienti per 6 persone

600 gr. di petto di pollo – 50 gr di burro – 2 cucchiai di semi di sesamo – 1 tazza di brodo di pollo – 5 peperoncini rossi piccanti – 1 cipolla piccola – ù1 spicchio d’aglio – 1 cucchiaio di cacao amaro – 1 cucchiaio di mandorle pelate – 1 cucchiaio di mollica di pane grattugiata – Sale e pepe qb

Procedimento:

Tagliate il petto di pollo a dadi e rosolatelo bene con 30 gr. di burro quindi salate e pepate. Bagnate con mezza tazza di brodo per 30 minuti mescolando di tanto in tanto. Pulire i peperoncini dai semi quindi tritarli nel robot con la cipolla, l’aglio, le mandorle e la mollica. Rosolare il trito con il burro rimasto, bagnare con il brodo rimasto e lasciar addensare. Fate sciogliere nella salsa il cacao mescolando e poi versare la salsa piccante sul pollo. Lasciarli insaporire a fuoco dolce per 5 minuti. Infine, aggiungete i semi di sesamo e servite il piatto ben caldo.

BUON APPETITO