Una sana sessualità migliora ed allunga la vita

MASSIMO MARZI

Fare l’amore spesso, a lungo, intensamente con reciproca soddisfazione è realmente una terapia benefica per entrambi i partner; oltre al piacere intimo il “buon sesso” produce effetti considerevoli per il miglioramento della salute psico-fisica dei componenti della coppia.

Alberto Moravia affermava saggiamente:

“Ci può essere sesso senza amore, ma non amore senza sesso”

Occorre immediatamente fare una riflessione sulla distinzione linguistica…

Scopare o fare l’amore?

“Scopare” è la modalità concettualmente più diffusa che definisce i rapporti occasionali/sperimentali; “fare l’amore” in genere caratterizza un atto sessuale tra due partner innamorati.

Purtroppo però, anche all’interno di una relazione stabile e collaudata, la donna spesso non riesce a raggiungere la piena soddisfazione durante i rapporti sessuali. Bisogna considerare che l’uomo e la donna hanno anatomie, fisiologie e psicologie molto diverse tra loro. Trattati, ricerche, statistiche, pubblicazioni e studi sulla sessualità umana confermano tali diversità ma forniscono anche utili consigli e comportamenti infallibili per poter diventare raffinati “costruttori di piacere” nella complessa interazione amorosa con la propria partner.

Per questo l’uomo dovrebbe arrivare all’amore con una solida preparazione “interdisciplinare” che oltre all’educazione sentimentale, tenga conto di questi aspetti fondamentali per sapere cosa fare al meglio durante tutti i passaggi dell’intimità con la compagna.

E’ dimostrato che molte donne purtroppo diversamente dagli uomini, non riescono a raggiungere l’orgasmo perché hanno dei tempi e delle modalità di eccitazione completamente diversi dall’uomo…l’uomo impreparato, primitivo, egoista, distratto e veloce lascia spesso la “amica di letto” a metà del percorso in cui la donna “parte sempre con tante aspettative e non arriva (anzi viene) mai” con conseguenti e avvilenti frustrazioni.

Le vere soddisfazioni del femminile arrivano quando si sviluppa una intelligente intraprendenza da parte dell’uomo fatta di “sapio sexuality” che previlegia, l’intelligenza, le attenzioni, lo scambio di confidenze, l’intimità, le onde sentimentali, le intese, l’affiatamento totale, l’ascolto, la ricerca e la scoperta di ogni zona erogena e dei “distretti” sensoriali del sorprendente corpo femminile bisogna “studiare” e impegnarsi per accendere TANTRICAMENTE il desiderio e trasformare ogni incontro intimo in una esperienza indimenticabile. Occorre comunque ricordare che il più importante organo sessuale sia per l’uomo che per la donna è il CERVELLO.

Ecco un sintetico decalogo per migliorare la vita di relazione:

Dedicate più tempo all’amore (NON MINUTI MA ORE!) Approfondite e studiate anatomia, fisiologia e psicologia Fate sentire la vostra partner libera di confidare ogni sua fantasia erotica Non basta il durante: la sessualità deve svilupparsi anche prima (preliminari) e dopo (affettuoso rilassamento, abbracci, coccole e baci) Ricordatevi che fare l’amore è una cosa seria, ma ogni tanto è bello anche giocare un po’ Cercate di capire le cose che alla vostra donna piacciono di più e fatele Ricordate che oltre alla nostra dotazione virile abbiamo tanti altri strumenti come la bocca, le mani e soprattutto le parole: interagite sempre con amore e senza esitazioni Mettete energie e passione nell’amore: la donna deve sentirsi sempre desideratissima Amate senza fretta: non è solo importante arrivare alla meta è importante godersi anche il viaggio Sviluppate una riconoscente consapevolezza della magia del contatto, meravigliatevi anche delle piccole cose, dei piccoli grandi gesti, della tenerezza che l’amore regala.

Non dimentichiamo mai che la vera vetta dell’estasi si raggiunge INSIEME.