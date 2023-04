Macabra scoperta a Potenza, padre e figlia trovati morti in casa

Spread the love

Un uomo di 92 anni, e la figlia, di 62, Giovanni e Lucia Giovanna Serrano, sono stati trovati morti nella mattinata di oggi, in un appartamento in via Zara, a Potenza. A fare la macabra scoperta i Vigili del Fuoco che sono entrati nell’abitazione attraverso una finestra e hanno trovato entrambi i cadaveri a terra. A dare l’allarme sarebbe stato un familiare che non riusciva a comunicare con i due. I carabinieri, giunti sul posto, hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo quanto si è appreso padre e figlia sarebbero morti diversi giorni fa. Sarà probabilmente l’autopsia a stabilire le cause del decesso.

