Incidente in moto: due amici si scontrano durante la gita, un morto

Incidente stradale mortale lungo la strada provinciale ‘Muccese’ nei pressi di Camerino, dove si sono scontrati due amici che viaggiavano in sella alle rispettive moto. Nell’urto è deceduto Massimo Aquilanti, 62 anni di Ancona, mentre è rimasto ferito un 66enne che è stato trasportato all’ospedale di Ancona in eliambulanza. I due facevano parte della stessa comitiva anconetana, composta da una ventina di motociclisti, che si stava dirigendo da Camerino verso Muccia per un giro nell’entroterra maceratese. L’incidente è avvenuto in un tratto rettilineo della strada provinciale.

