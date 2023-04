VIDEO – Madrid, scoppia incendio in un ristorante del centro: due morti, una decina i feriti

Spread the love

Due persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite, alcune in modo grave, nell’incendio divampato questa notte a Madrid, presso il ristorante italiano “Burro Canaglia Bar&Resto” a Plaza Manuel Becerra. Lo riferiscono fonti dei servizi di emergenza.

L’incidente – secondo fonti di polizia – non si sarebbe verificato nelle cucine. Ad avvalorare la loro tesi, le testimonianze di diversi clienti. “Uno dei camerieri – ha spiegato una donna – stava dando l’ultimo tocco a un piatto con una torcia per flambarlo, quando è passato vicino a una delle piante che decorano le pareti e il soffitto e in pochi secondi tutto è andato a fuoco”

