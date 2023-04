Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Oggi alle ore 13.10 nel comune di Carlazzo la squadra VVF del distaccamento di Menaggio è intervenuta unitamente ai soccorritori della Croce Azzurra di Porlezza per un soccorso persona in zona impervia recuperando una signora caduta nel bosco sottostante la propria casa. Una volta recuperata la donna è stata affidata alle cure dei sanitari per il successivo ricovero in ospedale con codice giallo