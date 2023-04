“ROMA 2023 – EUROPEAN FIREFIGHTERS EXPERIENCE”, giornata di festa a Villa Borghese in occasione dell’ EARTH DAY 2023 dedicata ai più piccoli

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Pompieri per un giorno a Villa Borghese. – In attesa della grande festa di domani a piazza del Popolo che conclude la manifestazione, la giornata di oggi di “Roma 2023 dell’European Firefighters Experience”, è dedicata ai più piccoli in occasione del 53º anniversario dell’Earth Day.

L’ANVVF (Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco) ha organizzato l’evento “Pompieropoli”, un percorso ludico-educativo nel quale i bambini imparano, giocando, i rischi quotidiani.

Tunnel, camera a fumo e lance antincendio: sono alcuni dei giochi che provano i bambini con l’aiuto esperto dei più anziani.

Al termine del percorso tutti i bambini sono premiati con un diploma di “minipompiere”