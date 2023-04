Salvata persona caduta nel Lambro e intervento per incendio di canna fumaria

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di ieri in Porlezza via A Manzoni per incendio canna fumaria e porzione di tetto. Non si segnalano feriti. A titolo precauzionale si è reso necessario il temporaneo allontanamento di due adulti e due minorI

Intervento di soccorso tecnico urgente ieri alle 17.30 in Erba via Volontari della libertà per recupero di un uomo di circa 40 anni privo di documenti scivolato nel fiume Lambro. In posto squadre VVF di Erba e specialisti fluviali da Como