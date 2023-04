Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco della Centrale di Bergamo e il distaccamento di Dalmine intervengono per Fuga Gas in via Garibaldi (BG) intorno alle 7:40. I tecnici del Gas stanno lavorando nel tratto di rete fognaria sottostante ad una palazzina, sgombrate circa 50 famiglie e un supermercato adiacente in fase preventiva. Sul posto anche il Sindaco, Carabinieri, Polizia di Stato e il 118.