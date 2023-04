Incendio in un’abitazione a Casal Lumbroso: i vigili del fuoco salvano due bambini e una disabile

Spread the love

Un incendio è divampato all’interno di un appartamento in via Massimilla, in zona Casal Lumbroso a Roma. A rimanere coinvolti sono stati due minorenni, di nove e quattordici anni e una persona disabile sulla cinquantina, che sono stati tratti in salvo. Il rogo è divampato nella serata di ieri, domenica 23 aprile, intorno all’ora di cena.

Arrivata la chiamata al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto sono giunte due squadre, la 4A e la 7A, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo con l’aiuto di un’autobotte e il TA/6. I pompieri hanno portato in salvo un bambino di nove anni e un adolescente di quattordici, che stanno bene. Insieme ai due minorenni i vigili del fuoco hanno salvato anche una persona disabile, che è rimasta lievemente intossicata. T

