Incidente stradale Isola Di Capo Rizzuto (KR) – donna trentanove anni ed un bambino di quattro feriti

VIGILI DEL FUOCO DI CROTONE

Nella serata di domenica 23 aprile 2023 alle ore 23:00 circa squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone è intervenuta per incidente stradale lungo la provinciale tra il centro abitato di Isola Capo Rizzuto e Le Cannella.

Un’autovettura Mercedes Classe B, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada, finendo in un terreno coltivato a circa cinque metri sotto il livello della strada ribaltandosi.

All’interno dell’autovettura una donna di trentanove anni ed un bambino di quattro. Entrambi feriti, sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 e trasportati all’ospedale di Crotone.

Intervento dei vigili del fuoco, con utilizzo della scala italiana, è valso altresì a raggiungere la vettura in una zona impervia a causa della fitta vegetazione e mettere in sicurezza l’autovettura e il sito.

Sul posto i carabinieri di Cutro per i rilievi del caso.