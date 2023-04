Terremoto a Napoli oggi, sciame sismico nei Campi Flegrei

Spread the love

(Adnkronos) – Uno sciame sismico si è verificato nell’area dei Campi Flegrei a partire dalle 4.37. L’Osservatorio vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, ha ​​rilevato 4 terremoti: l’evento più significativo, di magnitudo 2.7, è stato registrato alle 5.03 con epicentro in via Antiniana, nel comune di Pozzuoli (Napoli), a una profondità di 1,8 km. La scossa è stata avvertita dalla popolazione nei comuni flegrei e nei quartieri dell’area occidentale di Napoli, in particolare Bagnoli e Fuorigrotta. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.