Arrestata 25 volte in 12 anni, chiede i domiciliari al campo rom: “Ho un figlio neonato da allattare”

Il conto inizia dal 4 agosto 2013, quando cercò di ripulire la casa di un parroco di Oristano. In realtà, l’inizio della sua carriera criminale andrebbe retrodatato all’ottobre 2011, quando nel giro di dieci giorni compì due furti in abitazione tra Piacenza e Tortona (in concorso); all’epoca, però, Romina Jovanovic non aveva ancora 14 anni (li avrebbe compiuti una settimana dopo il secondo colpo); e di conseguenza non era imputabile per legge. Oggi la ladra seriale, residente nel campo nomadi di via Monte Bisbino a Milano, di anni ne ha 25; e ne deve scontare 7 e mezzo di reclusione, anche se ha già chiesto di essere messa ai domiciliari per allattare il figlio neonato

