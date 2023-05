I viaggi sensoriali di Carol – INTERVISTA A CAROL AGOSTINI

Spread the love

GIORGIO BOTTARI

Cuoca, creativa e imprenditrice, Carol Agostini è sempre alla ricerca, impegnata a scoprire e valorizzare prodotti. Ama selezionare gli ingredienti, analizzare i componenti e abbinare i vini, sperimenta varie tecniche per la creazione dei suoi piatti.

È sommelier e commissario enologico internazionale, e inoltre chocolate-taste tester.

Ha fondato e dirige l’Agenzia FoodandWineAngels che dàsupporto marketing strategico alle aziende per l’Italia ed i mercati esteri. È un’instancabile networker, conduce il blog enogastronomico “In viaggio con Carol”, ed è editrice del magazine Papillae.it.

Carol come hai cominciato a viaggiare nel “mondo del gusto”?

Da sempre appassionata esploratrice del gusto italiano, 25 anni fa ho approcciato il mondo enogastronomico professionale con l’Accademia del Gusto e poi vari master impegnativi. Ho una vera passione per il cacao ed i suoi usi, la cioccolateria artistica, ecc..

Nel settore vitivinicolo, oltre ad essere sommelier e giudice internazionale, curo masterclass e degustazioni guidate.

Faccio intense incursioni nella gastronomia internazionale, soprattutto in quella orientale, e organizzo corsi di cucina asiatica.

Come supporti le aziende del settore enogastronomico?

Con la nostra agenzia FoodandWineAngels, unici in Italia, applichiamo le più avanzate tecniche di marketing intelligence alla enogastronomia, dando un contributo strategico per massimizzare le vendite. Il food&wine è un settore complesso e molto concorrenziale: mettiamo in luce la qualità e l’unicità dei prodotti nel modo più efficace, e supportiamo un’adeguata presenza sul mercato.

Raccontaci qualcosa del tuo libro

Quando mi hanno chiesto di scrivere un ricettario ho colto l’occasione per scrivere il mio romanzo di gastronomia sensoriale, “Cena con Fattura D’amore”, pubblicato da Ronca Editore (3a ristampa in due anni). In esso la protagonista Cornelia, alla ricerca dell’amore, riuscirà a esprimere la propria personalità dopo un intenso percorso di confronto e di crescita anche enogastronomica. Le ricette e i piatti speciali saranno fonti di energia vitale che accenderanno la passione attraverso la complicità e i sensi!

Un grande intreccio di cibo e passione…

Sono sempre pronta a vivere emozioni e affamata di nuove tecniche, di conoscere ogni singolo prodotto gastronomico che possa accompagnare un sorso degustato. Colgo il bello anche in una pentola bruciacchiata, dimenticata con i suoi ingredienti sul fuoco con l’odore di bruciato che invade tutta la cucina!

Sei soddisfatta del tuo viaggio, Carol?

Si, ma ci sono ancora troppe cose da assaggiare, esplorare e conoscere, per poi fissare con la scrittura le sensazioni e le emozioni che ho vissuto ad ogni morso e a ogni sorso.

Il mio viaggio quindi non ha una fine, ma solo mete da raggiungere!

Potete riferirvi a Carol Agostini scrivendo a info@papillae.it, visitando il sito www.foodandwineangels.com, o telefonando a +39 3400861201.