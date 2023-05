Missione Turchia terminata, torniamo a casa certi di aver dato il massimo anche se siamo stati una goccia in un oceano!

Spread the love

MAURIZIO FUMASELLI – Vigile del Fuoco USAR (Urban Search and Rescue) pubblicato su “IL FARO” n. 123

Quel giorno a Via di Vigna Jacobini! A notte fonda un boato risvegliò gli abitanti della zona, e dopo poco il suono delle sirene squarciò l’aria annunciando la tragedia che si era compiuta. Furono 27 le vittime e fra loro i genitori ed i fratelli di due Vigili del Fuoco: Rino e Maurizio.

Ho voluto Fare parte del personale USAR – (nucleo specializzato nella ricerca e soccorso in ambiente urbano di persone sepolte da macerie in caso di crolli di edifici e strutture, esplosioni o di eventi sismici) poiché durante il mio percorso professionale ho sempre partecipato ai corsi volti a migliorare le tecniche di soccorso e ad aumentare la sicurezza mia e della squadra. Le tecniche e le attrezzature specifiche permettono di operare in scenari con persone intrappolate dove tutto è in continua evoluzione e il rischio spesso è molto alto, ma anche il mio passato ha sicuramente influito nella scelta.

Il nostro lavoro ci porta pian piano, intervento dopo intervento a vincere l’impatto emozionale per essere liberi di agire e credo che la mente riesca a separare la parte emozionale da quella razionale, nasconde le immagini e sentimenti di forte impatto in un posto remoto del cervello mettendo tutto sotto chiave … con la speranza che quella porta non si apra mai, a nessun Vigile del Fuoco! Sarebbe troppo da sopportare.