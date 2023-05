Milano, fabbrica cartiera devastata dalle fiamme a Sant’Ilario

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Un incendio ha coinvolto, alle 13.15 del 10 maggio, una vecchia fabbrica cartiera a Sant’Ilario, frazione di Nerviano. Il fumo ha invaso praticamente l’intera zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con 6 squadre che hanno domato il rogo e successivamente hanno proceduto alla messa in sicurezza di tutta l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Via Rovereto è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni. Sul posto presenti anche i carabinieri, 118 e polizia locale.