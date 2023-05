VIDEO – Germania, esplosione in un grattacielo: 12 feriti. Arrestato 57enne, trovato un corpo nel suo appartamento

Spread the love

Ha provocato un’esplosione all’interno di un grattacielo mentre i vigili del fuoco stavano tentando di entrare nel suo appartamento. Con questa accusa un uomo di 57 anni è stato arrestato a Ratingen, vicino a Dusseldorf, in Germania. Una volta entrate in casa sua, le forze dell’ordine hanno trovato un cadavere. Il corpo potrebbe essere quello della madre dell’arrestato, che in passato aveva simpatizzato con i negazionisti del Covid.

Nell’esplosione diverse persone sono rimaste ferite: 12, stando a quanto riporta il tabloid tedesco Bild, alcuni dei quali in modo grave, come riferito dal ministro degli Interni del Nord-Reno-Vestfalia, Herbert Reul. Secondo l’agenzia di stampa tedesca Dpa, fra i feriti ci sono anche 10 pompieri. Gli altri due feriti sarebbero due agenti di polizia. Non sono ancora chiari i motivi dell’esplosione.

