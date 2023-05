Santi anche per la Chiesa i 21 copti ortodossi sgozzati dalla Jihad in Libia, è la prima volta

Spread the love

Città del Vaticano – Per la prima volta sono stati dichiarati santi e martiri anche nella Chiesa cattolica i 21 cristiani (copti ortodossi) che furono decapitati dall’Isis in Libia nel 2015, le cui immagini drammatiche fecero il giro del mondo e inorridirono chiunque per l’efferatezza di quella esecuzione.

Nel filmato si vedevano degli uomini con la tuta arancione in ginocchio, ciascuno con dietro un miliziano vestito di nero e il coltello alla gola, mentre i jihadisti pronunciavano il verdetto e minacce verso Roma mentre minacciavano di conquistarla. L’esecuzione avvenne sulla spiaggia, davanti al Mediterraneo. Fu uno degli episodi mediatici più sconvolgenti della propaganda dell’orrore. Il ritrovamento avvenne due anni dopo poco lontano dalla zona costiera vicina all’Hotel Mahary, a ovest di Sirte e stamattina Papa Francesco ha accolto le loro reliquie in Vaticano, donategli dal Papa dei copti ortodossi, l’egiziano Tawadros II che ieri ha partecipato con Papa Francesco all’udienza generale in occasione del cinquantesimo anniversario del primo incontro tra Paolo VI e l’allora leader della Chiesa copta ortodossa.

IL MESSAGGERO