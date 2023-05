VIDEO – Intervento dei Vigili del fuoco di Cremona per il travaso di GPL da una cisterna che si è ribaltata

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dalle ore 9:54 squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Cremona sono intervenuti sulla via Postumia per il ribaltamento di una cisterna di GPL fuori dalla sede stradale. Il personale NBCR (nucleare batteriologico chimico radioattivo) stanno provvedendo a mantenere le condizioni di sicurezza in attesa dell’arrivo del nucleo NBCR di Milano per il travaso del GPL contenuto nella cisterna.

Prosegue da stamattina l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cremona per il travaso di GPL in una cisterna che si è ribaltata lungo la via Postumia (CR), chiusa al traffico. La squadra di Cremona insieme al nucleo NBCR ( nucleare batteriologico chimi radioattivo) di Milano con specialisti per travaso GPL hanno travasato circa 22.000 litri di GPL. La cisterna ne conteneva 44.000 litri pertanto le operazioni proseguiranno fino a tarda notte.

