A Roma due grossi incendi nella notte, alla Magliana e a Rocca Cencia

Spread the love

Ieri, nella tarda serata, un grosso incendio si è sviluppato in un capannone di 100 metri quadri in via Fagnano Castello in zona Rocca Cencia, a sud di Roma. Il rogo ha interessato l’intera struttura, all’interno della quale c’erano automobili e altre apparecchiature. Non ci sono state persone coinvolte. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Ostiense intervenuti con l’ausilio di un’autobotte.

Poco dopo, alle 2:40 circa -questa volta ad un piano terra in via della Magliana Nuova, un incendio ha interessato alcuni locali adibiti ad uffici (circa 300 mq) già posti sotto sequestro. I vigili del fuoco hanno impiegato alcune ore per domare mare le fiamme.

raines.it