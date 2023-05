Everesting per il Vigile del Fuoco Fogliada: “Un’altra pedalata per la ricerca”

Spread the love

Passione per la bicicletta e solidarietà, un nuovo traguardo per il progetto “Una cura da record”

LECCO – “Io ci metto il cuore e le gambe, a voi chiedo di mettere quello che potete perché anche una piccola goccia è preziosa”. Il Vigile del Fuoco del comando di Lecco Paolo Fogliada non si ferma e prosegue nel progetto “Una cura da record” nato grazie all’amicizia con Greta Braendle con lo scopo di raccogliere fondi per aiutare chi lotta contro la fibrosi cistica.

Il primo step l’aprile scorso con la pedalata da Verona a Medjugorje in 43 ore non stop, tra venerdì e sabato scorsi la seconda difficile tappa con l’everesting sulla salita di Pianazzola, una tracciato che Paolo Fogliada, originario e residente in Valchiavenna, conosce bene. L’everesting consiste nell’affrontare in bici più volte una salita fino a raggiungere 8.848 metri di dislivello positivo, ovvero l’altezza dell’Everest.

LECCONOTIZIE.COM