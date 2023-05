Gli agricoltori salvano intere frazioni “invertendo” per la prima volta l’acqua del fiume verso nord

Spread the love

“Anche questi sono piccoli miracoli che hanno salvaguardato decine e decine di agricoltori e aziende agricole del territorio di Lavezzola, nel comune di Conselice”. Con queste parola Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, si congratula con gli agricoltori ravennati che per tentare di salvare la zona di Lavezzola dall’alluvione ha messo in atto un’operazione straordinaria (che ricorda quella della Cab Terra a Ravenna).

Il problema in quella zona era causato dal canale Zaniolo, con la concreta possibilità che esondasse. Grazie alla loro volontà, i singoli agricoltori hanno fatto squadra per salvare il salvabile, nella consapevolezza che si dovesse trasferire acqua dal canale sollevandola di 15 metri per immetterla gradualmente nel fiume Reno. Soluzione corretta, ma per realizzarla non bastavano tutte le pompe a disposizione. Né sembrava possibile che il problema fosse risolto in tempi utili. E qui che è scattata la macchina della solidarietà.

ravennatoday