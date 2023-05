Sciopero a Roma il 26 maggio 2023, i treni garantiti: servizio regolare di Atac, Roma Tpl e Cotral

Spread the love

È stato indetto per la giornata di domani, venerdì 26 maggio 2023, uno sciopero generale: a rischio scuole, uffici pubblici e trasporti. A proclamare la giornata di protesta l’Unione Sindacati di Base e Fisi per tutte le categorie, sia pubbliche che private, nel corso dell’intera giornata. Come riporta il sito di Roma Mobiltà, però, nella capitale per il momento le reti maggiori di trasporti pubblici, la municipalizzata Atac, Roma Tpl e Cotral, non aderiranno allo sciopero.

