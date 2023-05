Incendio e paura a scuola Scoppia un rogo all’Itc

Spread the love

Momenti di paura all’Itc, Istituto tecnico commerciale Carducci Galilei di viale Trento, per un incendio divampato nella zona degli impianti sportivi scolastici. L’episodio in questione risale all’altro ieri mattina quando, per cause presumibilmente preterintenzionali o dolose, le fiamme hanno preso origine dal fogliame secco presente ai bordi del campo polivalente che si trova sul retro dello stabile.

Il rogo si è propagato in maniera molto veloce pericolosamente vicino prima alla zona dello stadio “Bruno Recchioni” e poi sulla zona verde adiacente a via Vincenzo Bellini, rischiando di danneggiare le abitazioni a pochi metri distanza.

IL RESTO DEL CARLINO