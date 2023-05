Melanoma, giornata di prevenzione per i vigili del fuoco

Spread the love

LECCE – Giornata importante per il corpo dei vigili del fuoco di Lecce, quella dedicata alla prevenzione grazie allo screening, di eventuali melanomi. Quest’iniziativa è stato merito della collaborazione con L’ASL di Lecce. Nonostante i progressi fatti nello sviluppo di equipaggiamenti migliori, soprattutto in estate i vigili del fuoco rimangono una delle categorie di lavoratori più esposta ai rischi ambientali e alle loro conseguenze. É fondamentale continuare a monitorare la salute di tutti i lavoratori più esposti con screening e controlli, al fine di evitare di ritrovarsi con una patologia in stato avanzato e difficile da curare.

