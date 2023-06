Autostrada A4: incendio autoarticolato, traffico rallentato e vigili del fuoco a lavoro

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle ore 7.45 di oggi, 01 Giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 per spegnere l’incendio di un autoarticolato. Il mezzo, che trasportava bottiglie di vetro vuote, ha preso fuoco nel tratto compreso tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda in direzione Milano.

Giunti da Verona e Bardolino, con 3 mezzi e 9 uomini, i vigili del fuoco scaligeri hanno operato, utilizzando anche liquido schiumogeno, per estinguere le fiamme che avevano interessato il semirimorchi del mezzo. L’intervento si è concluso alle ore 10.15 dopo aver effettuato il minuto spegnimento e lo smassamento del materiale, che a causa del rogo, era finito in carreggiata.

Durante le operazioni di soccorso l’autostrada ha subito dei rallentamenti di traffico.