FdI risponde a Bankitalia che chiede il salario minimo: “Non è suo compito dare indirizzi politici”

Lucio Malan, capogruppo al Senato del partito di Giorgia Meloni, in un’intervista alla Stampa ha risposto a diversi passaggi dell’intervento di Visco. “Penso che il governatore abbia compiti diversi da quello di indirizzo politico”, ha liquidato la questione il senatore. Le parole della guida della Banca d’Italia sono “opinioni interessanti”, ha aggiunto Malan, “ma noi rimaniamo sul programma con il quale abbiamo ottenuto la fiducia degli elettori”. Ovvero niente salario minimo, punto.

“Pensiamo che sia meglio continuare sulla strada che abbiamo già intrapreso. E con un certo successo”, ha spiegato il capogruppo dei senatori meloniani. Cioè, “incrementare l’occupazione, tagliare il cuneo fiscale e fare in modo che i salari crescano in modo naturale”. Non è il primo appello al salario minimo che arriva dalle istituzioni – a marzo l’aveva lanciato anche Pasquale Tridico, presidente dell’Inps poi commissariato, sostenendo che un aumento dei salari è necessario anche per aumentare le pensioni del futuro.

