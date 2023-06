Tumore al polmone, chi sono i vincitori del bando di Sanofi che premia la ricerca indipendente

Spread the love

Premiare la ricerca indipendente nel tumore al polmone. È questo l’obiettivo del programma Reserch to care – oncology edition, promosso dalla divisione specialty care di Sanofi, che ha appena annunciato i vincitori dell’edizione 2022-2023. Il primo premio (dal valore di 100 mila euro) è andato al progetto “Dissecting the Impact of Orphan Genomic Alterations in advanced Non-Small Cell Lung Cancer)”, proposto da Giulia Mazzaschi dell’Università degli Studi di Parma. Mentre le due menzioni speciali (10 mila euro ciascuna) vanno al progetto “Airspace – artificial intelligence radiogenomicS for precision care of lung Cancer” di Damiano Caruso dell’Università “La Sapienza” e a Chiara Nardon, dell’Università di Verona con il progetto di ricerca preclinica “Turning inorganic pathophysiology into an ally: new anti-stromal and anti-cellular strategies for the treatment of non-small cell lung cancer”.

