Controlli sui fondi del Pnrr, ora lo scontro è con Bruxelles

“CONTIAMO NOI”. La commissione mette in guardia il governo dopo lo stop alla Corte dei conti. Replica dura da Roma. Un portavoce dell’esecutivo von der Leyen: monitoreremo con attenzione a difesa degli interessi Ue. Palazzo Chigi: Palazzo Chigi: date fiato a polemiche, lo scudo erariale in passato non lo avevate criticato

impegno a un futuribile «Codice dei controlli». Ma nell’attesa di imporre la fiducia alla camera sul decreto Pubblica amministrazione, divenuto lo strumento per mettere ai margini i controllori contabili sul Pnrr, ecco piovere sulle spericolate manovre romane la condanna di Bruxelles. Ieri mattina uno dei portavoce della Commissione risponde in maniera netta a una domanda sull’Italia: «Monitoreremo con grande attenzione cosa prevede la bozza di legge, i sistemi di controllo nazionali costituiscono i meccanismi principali per proteggere gli interessi finanziari dell’Unione». E a palazzo Chigi ci restano malissimo.

