Legge di bilancio 2024: in arrivo nuove tasse per finanziarla

La legge di bilancio 2024 sarà risicata. Secondo i conteggi delle ultime ore le risorse a disposizione saranno la metà di quelle necessarie. Si parla infatti di soli 12 miliardi (e neanche tutti certi) a fronte dei 25-30 miliardi che richiederebbe. E tutto questo a distanza di un mese alla scadenza dell’approvazione in Consiglio dei ministri. Tra l’altro anche la metà che risulta essere coperta dalle risorse disponibili lo è con finanziamenti non ancora certi o nelle casse dello Stato.

Il Governo Meloni dovrà quindi scegliere se non prestare fede agli impegni presi in occasione delle campagne elettorali o trovare la copertura in nuove tasse, colpendo degli italiani già duramente provati da crisi, caro vita e inflazione.

Insomma, siamo di fronte ad una manovra finanziaria traballante, ma che nelle intenzioni della Premier Meloni sarà in grado di superare ‘la sfida’, non deludendo le aspettative dei cittadini.