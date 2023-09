Draghi consulente Ue su competitività, Meloni: buona notizia. «Modifiche a tassa banche a parità di gettito»

Spread the love

«Draghi è uno degli italiani più autorevoli che abbiamo, presumo che possa avere un occhio di riguardo per la nostra nazione, la considero una buona notizia». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Cinque Minuti, in onda stasera su Rai Uno. Il riferimento è all’annuncio della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione all’Eurocamera di aver chiesto a Mario Draghi di preparare un rapporto sul futuro della competitività europea».

Meloni: Gentiloni? L’ho visto più critico che collaborativo

A seguire una stoccata al commissario Ue Gentiloni, già attaccato nei giorni scorsi da Salvini. «Io sono una persona abituata a dire quello che pensa, ho trovato facesse molte interviste nell’ultimo anno per redarguire e dire la sua sull’operato del governo, ecco, non so se accade nelle altre nazioni. I commissari non è che fanno il lavoro del loro governo però un occhio ogni tanto…ho visto un approccio più critico che non collaborativo, ma non vuol dire che io voglia litigare o discutere con Paolo Gentiloni». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla registrazione di Porta a Porta, in onda stasera su Rai1.

ilsole24ore