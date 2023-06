Sì al diritto al buono pasto se la mensa non è raggiungibile. La decisione del Consiglio di Stato

Spread the love

Negli ambienti lavorativi situati in sedi disagiate, garantire un pasto adeguato ai dipendenti rappresenta una sfida per l’Amministrazione. Secondo le disposizioni dell’articolo 55 del DPR n. 782 del 1985, l’ente pubblico è tenuto a istituire una mensa di servizio. Tuttavia, quando risulta impossibile attivarne il funzionamento, vi sono alternative previste dalla legge. L’Amministrazione può stipulare convenzioni con enti pubblici che gestiscono mense, appaltare il servizio o stringere accordi con esercizi privati. In alternativa, può optare per l’assegnazione di buoni pasto giornalieri, come stabilito dall’articolo 35 del DPR n. 254 del 1999, che costituisce un’opzione equivalente alle precedenti.

